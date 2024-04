SEGOB investiga a 60 obispos por opinión en homilías… eso es autoritarismo: Xóchitl

Ante la “incontinencia verbal” del presidente Andrés Manuel López Obrador es necesario detener las “mañaneras”, insistió la candidata de la alianza “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez.

Al reunirse con los integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la abanderada de la oposición negó que su solicitud de cancelar las conferencias matutinas sea un acto autoritario y por el contrario, autoritario ha sido el Gobierno Federal al mandar investigar a 60 obispos del país por hablar en sus misas sobre lo que vive el país.

“No es un acto autoritario, hay 60 obispos, sacerdotes que están siendo investigados por decir lo que opinan de la iglesia, ¿qué es eso? El gobierno los está persiguiendo porque no hay libertad de expresión para ellos. En esta idea de división de iglesia-estado, los obispos no podrían pronunciar algunas ideas y hay más de 60 procesos de investigación a ellos y el presidente no puede”.

“Yo, la prohibición de las mañaneras es porque el presidente tiene incontinencia para declarar sobre la elección, si él no se metiera en la elección las mañaneras podrían seguir, el problema es que el presidente tiene más de 30 medidas cautelares y no hace absolutamente nada es por eso”.

En la Sesión de Asamblea Plenaria 116 de la Conferencia del Episcopado, no le hablaron al respecto, aunque Xóchitl sí mencionó que los religiosos no han solicitado el voto a su favor, también insistió que el presidente la ha afectado al asegurar que ella quiso quitar los programas sociales, además de levantar falsos sobre las utilidades que obtuvieron sus empresas.

Por otra parte, Xóchitl Gálvez exigió una disculpa a su adversaria de “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum quien reconoció en W Radio que familiares suyos tienen cuentas en el extranjero.

“Yo no le pregunté si tenía cuentas chiquitas o grandotas, yo lo único que le pregunté es que si su familia tenía cuentas en paraísos fiscales, alguien que lleva dinero a paraísos fiscales es para evadir impuestos, si no las dejaría en México, entonces me dijo que era falso y que era una mentirosa, usando lo que escuchó en la W, con Enrique Hernández, decir bueno es que mi abuela, le heredaron unas cuentas chiquitas y mis tías, yo tengo entendido que la mamá tiene una cuenta, que le aclare a los mexicanos… ella tendría que disculparse conmigo habiéndome llamado mentirosa cuando la mentirosa es ella”.

Xóchitl Gálvez también se pronunció sobre el asesinato del chofer del director de comunicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Eduardo del Río, calificando el hecho de delicado y preocupante; espera que se aclare de manera inmediata y que no sea ningún tipo de mensaje a quienes calificarán los próximos comicios.

Por último, considero que el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, está haciendo el trabajo sucio de Morena para atacarla en la contienda, algo que quedo muy visible en el debate del pasado domingo.