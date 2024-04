Claudia Sheinbaum es disciplinada y trabajadora: Xóchitl Gálvez

Luego de llamarla mujer insensible, fría y sin corazón, incluso la calificó como la “dama de hielo” durante el debate de este domingo en el INE, ahora la candidata presidencial del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, a pregunta expresa dijo que Claudia Sheinbaum es una mujer disciplinada y trabajadora.

Esta mañana, la abanderada presidencial de la oposición acudió a la Universidad Iberoamericana, donde sostuvo un diálogo con alumnos de esa casa de estudios, le fue bien en general, aunque le sacaron una manta con la leyenda “En la IBERO tenemos memoria” con fechas de matanzas como la del 68 y 71, además fue cuestionada, más que por sus propuestas de gobierno, por el desprestigio de los líderes de los partidos que la postulan el PAN y el PRI.

Los estudiantes de las diversas carreras le preguntaron de todo, incluso al final uno de ellos le planteó ser autocrítica y preguntó si encontraba alguna cualidad en su adversaria Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez respondió que sí, que la ex jefa de gobierno es trabajadora y disciplinada aunque poco independiente.

“Claudia me parece que es una mujer disciplinada y trabajadora, es más, yo la apoyé con un video para que fuera jefa de gobierno, no me costó trabajo hacerlo, pero ella después decidió no ser independiente, por ejemplo usaba el cubrebocas afuera de Palacio Nacional y se lo quitaba cuando iba entrando para no hacer enojar al Presidente, y eso tú no lo puedes hacer pero lo otro se lo reconozco”. —

En contraste aseguró que ella es una mujer con vocación de servicio desde niña, que le gusta corregir los errores y que es bastante tolerante con la crítica, aunque no le gustó mucho que le reprocharan ser postulada por dos partidos con tanto desprestigio.

“Soy una mujer bastante tolerante a la crítica, soy una mujer que sabe escuchar y sabe hacer equipos. Yo quiero aquí darles la certeza a ustedes que no trajo aquí la ambición, por la ambición política. Yo no puedo resarcir el pasado de los partidos políticos y ustedes hablan mucho del PRI y del PAN y de condenarme por estar con estos partidos, pero no se dan cuenta que el otro partido se llenó de personajes impresentables”. —

No obstante, los alumnos de la Ibero le insistieron si en algún momento se desligará de políticos como Alito Moreno o Marko Cortés, que lejos de beneficiarla manchan su candidatura, Xóchitl Gálvez dijo que hay una crisis global de los partidos, pero si alguno de sus compañeros o funcionarios de su eventual gabinete es corrupto será castigado, pues no metería las manos al fuego por algún corrupto. Y cuestionó ¿por qué este gobierno no los ha metido a la cárcel si es que son corruptos como acusa a casi todos sus adversarios?

“Sí alguno de los integrantes de esta alianza tiene algún acto de corrupción, el actual gobierno está obligado a denunciarlo, pero pareciera que todo se queda en dimes y diretes, ¿por qué no tiene nadie en la cárcel, que haya desvaído dinero del Seguro Popular, a nadie del aeropuerto AICM que supuestamente actuó con corrupción, yo no veo a nadie en la cárcel. - ¿Pero Xóchitl por qué esperarte a que llegues a la Presidencia cuando colaboradores tuyos están o han estado implicados en caso como el caso Moreira o Francisco Cienfuegos en Nuevo León?” —

La candidata presidencial aseguró que no mete las manos al fuego por nadie.

Al término de su participación en el foro “Ibero Dialoga: Encuentros por la Democracia”, Xóchitl Gálvez se dio tiempo para echar un vistazo al eclipse solar, por lo que se colocó unos lentes especiales para observar el fenómeno astronómico.