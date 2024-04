¿Qué pasará con “Max”? El perro que defendió a su dueña durante linchamiento en Taxco

En Taxco, Guerrero ocurrió una tragedia que le dio la vuelta a todo México, habitantes tomaron justicia por sus propias manos, linchando a una mujer y dos hombres señalados como los presuntos responsables del feminicidio de una niña de 8 años.

La gravedad del caso se ve envuelta por una serie de eventos que destacan, pero la comunidad en redes rescató un hecho de lealtad por parte de la supuesta mascota de los presuntos responsables, quien intentó defender a su dueña en todo momento, mujer identificada como Ana Rosa ‘N’, pero poco pudo hacer debido a la cantidad de personas que se encontraban en el linchamiento.

El recuento de los hechos indica que la comunidad ingresó al domicilio de los presuntos responsables para hacer “justicia social”, cuando llegaron las autoridades subieron a los detenidos por el feminicidio a un convoy, pero la turba de gente no permitió que se los llevaran y comenzaron a golpear con palos, botellas y otros objetos; ahí es que comienza la intervención del can, ahora reconocido como “Max”, quien sin entender lo que sucedía solo intentó defender a su dueña, protegiéndola de los golpes.

Mediante la red social “X” es que se hizo viral el hecho e internautas comenzaron a ayudar, una persona fue captada en un video mientras retiraba al perro de la escena, después de viralizarse la acción se da un seguimiento al estado de salud de “Max”. La gente pedía saber si se encontraba en buen estado o había recibido golpes por el ataque indirecto hacia él, por lo que en poco tiempo los habitantes de la zona respondieron que la multitud no ocasionó daño al perro, que incluso alguien lo alejó del lugar para evitar que sufriera daños colaterales.

Más tarde, un usuario de “X” dio el “reporte” sobre su rescate y atención veterinaria puesto que durante la agresión a sus dueños se llevó un golpe en la pata derecha, misma que fue atendida a la brevedad, anticipando que el primer diagnostico general dio como resultado la presencia de varios tumores y desnutrición, una mala salud que traía de donde vivía. Decenas de usuarios hacen seguimiento y piden un hogar para el animal.

El perro ya se encuentra recibiendo atención medica en una veterinaria de Taxco, presento varios tumores y desnutrición y se le está buscando un nuevo hogar, hay un donante que se está haciendo cargo de todos los gastos si gustan apoyar con algo pueden contactarme pic.twitter.com/NUkwC5X5GU — Joshua Nathural Vargas (@Nathumomichis) March 29, 2024

Los rescatistas piden no hacer donaciones a cuentas desconocidas o no oficiales, sugiriendo que si quieren ayudar pueden dirigirse a la veterinaria donde se encuentra “Max”, pues lo que no quieren es que las personas resulten estafadas por otros que quieran aprovecharse de la situación.