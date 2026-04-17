Amenaza escolar en Ensenada: Suspenden clases en secundaria

Un joven de la Secundaria General Jorge Salazar Ceballos (Diurna No. 2) en Ensenada, Baja California amenazó con atacar la escuela a través de redes sociales. Ana Rosa Ramón, subdirectora del turno vespertino, informó que llegaron a acuerdos con autoridades y padres de familia para que las clases sean a distancia del 20 al 30 de abril; después se realizará una evaluación para decidir si es seguro retomarlas de manera presencial.

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¿Por qué se suspendieron las clases?

“Hubo un momento de ausencia, pero después de la gravedad del tema todos los involucrados se aplicaron; seguridad escolar, sistema educativo estatal, seguridad pública municipal, Fiscalía, y hasta Guardia Nacional”. — Ana Rosa Ramón, subdirectora del turno vespertino

La subdirectora del turno vespertino dijo que el alumno se encuentra en casa bajo el resguardo de su madre con el compromiso con autoridades de que no va a generar algún problema y esperan los resultados de la recaudación de pruebas por parte de la Fiscalía General del Estado.

Amenaza de ataque armado en Secundaria Diurna 2 de Ensenada Ampliar

¿Cómo se detectó la amenaza?

Ramón dio a conocer que el 31 de marzo recibieron una notificación de personas ajenas a la institución sobre una imagen que mencionaba “soy incel y voy a atacar la Diurna 2 y lo haré mejor que Omar y Ashton”. Al verificar los nombres de las publicaciones se concluyó que el responsable era estudiante activo de la institución; el joven por situaciones de conducta fue enviado a casa con educación a distancia.

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¿Qué acciones tomaron las autoridades?

La noche del 12 de abril el joven emitió un video donde declaró que realizaría un ataque y se decide la suspensión de clases. Las autoridades tanto educativas como de seguridad, docentes y padres de familia realizaron una reunión donde estuvieron presentes la subsecretaria del Departamento de Prevención del Delito, la oficial María Elena Monreal y el director de la Unidad de Adolescentes de la Fiscalía General del Estado.

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Manifestación para exigir seguridad

Sobre la convocatoria a través de redes sociales para exalumnos, familias y comunidad estudiantil para exigir a autoridades educativas y legales tomen medidas contundentes que garanticen un espacio libre de violencia programada para este viernes 17 de abril en las instalaciones de la escuela la subdirectora del turno vespertino aseguró que ya llegaron a un acuerdo y está firmado.

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