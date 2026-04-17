Leonel Godoy advierte: Estatutos de Morena prohíben nepotismo en Guerrero y Zacatecas

El diputado federal Leonel Godoy Rangel recordó que los estatutos de Morena prohíben el nepotismo, por lo que confió que el senador, Félix Salgado no busque relevar a su hija, la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado, ni el también senador Saúl Monreal pretenda suceder a su hermano el gobernador de Zacatecas, David Monreal, pues los estatutos internos prohíben el nepotismo.

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¿Qué dicen los estatutos sobre el nepotismo?

Dijo que no se trata propiamente de una rebeldía de dichos militantes, quienes tienen derecho a protestar por ver impedidas su aspiraciones políticas sino de acatar las disposiciones internas.

“Yo no veo rebeldía, yo no creo que ni Saúl Monreal ni Félix Salgado no estén conscientes e que eso establece nuestro estatuto y hay que respetarlo, yo creo que tienen derecho a protestar, pero estoy seguro que se van a disciplinar con lo que establece nuestro estatuto, ellos son de Morena a lo que establezca Morena y será con base al estatuto de Morena”. —

Saul Monreal Ampliar

¿Hay respaldo a la dirigencia nacional?

El diputado por Michoacán expresó también su respaldo total a la presidenta nacional del partido Morena, Luisa María Alcalde Luján, quien hará respetar los estatutos morenistas.

Y ante los rumores de que la lideresa morenista pronto dejará el cargo por las pugnas internas en el partido guinda y con sus aliados del PT y el Verde Ecologista previo a la selección de candidatos que participarán en las elecciones de 2027, Godoy Rangel reiteró su apoyo a su dirigente nacional, quien ha hecho un buen trabajo y mantenido la unidad partidista.

“No, son las típicas especulaciones, Luisa María Alcalde como presidenta de Morena tiene la obligación de vigilar que se cumpla con el estatuto y simplemente está haciendo su tarea. - ¿usted la respalda?- Claro, totalmente porque está haciendo que se cumpla el estatuto en Morena”.

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena Ampliar

¿Qué papel tendrá Citlalli Hernández?

El diputado Leonel Godoy celebró que Citlalli Hernández se haya incorporado al Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pues ayudará mucho a Luisa María Alcalde.

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