Ordena INE a AMLO bajar cuatro de sus conferencias mañaneras

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, (INE) aprobó medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que se elimine o modifiquen en todas las plataformas oficiales 4 conferencias de prensa conocidas como “mañaneras” del 6 al 9 de febrero donde realizó manifestaciones de carácter electoral ya que sus los comentarios que hizo en esos días pueden vulnerar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad del proceso electoral.

Durante la sesión de este lunes, la consejera Claudia Zavala Pérez, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, dio a conocer que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República le envió un escrito en el que argumenta que el INE no puede censurar las declaraciones del titular del Ejecutivo federal, pues se emitieron en ejercicio de la libertad de expresión.

En respuesta, la funcionaria precisó que la autoridad electoral no censura, debido a que es la Constitución Política la que pone los límites a los que deben ajustarse los servidores públicos.

“Parte del debate público se ha centrado en señalar que el INE censura, que el INE no respeta las libertades, sobre todo de los servidores públicos cuando tratamos este tipo de temas y debe quedar claro, no es el INE, es la Constitución la que puso los límites y es la Constitución en un modelo constitucional donde los servidores públicos, como parte del Estado mexicano tienen estos deberes reforzados, en el caso de la materia electoral, de neutralidad”.

Zavala Pérez agregó que es improcedente la solicitud del PRD de suspender las conferencias mañaneras.

“Esta pretensión no puede ser acogida porque ya tenemos precedentes en que, si bien se reconoce que el ejercicio de las conferencias matutinas tiene que ver con una doble dimensión, por un lado propaganda gubernamental y por la otra un ejercicio de rendición de cuentas, de información a la ciudadanía, pero también nos ha marcado una línea muy clara, que se debe ver una por una y a partir del contenido particular para no generar una medida desproporcionada de eliminación total de la información de interés público de frente a la ciudadanía”.

—