Xóchitl Gálvez pide al sector empresarial salir a votar y hacer campaña en su favor...

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, llamó al sector empresarial a perder el miedo y le otorguen su apoyo, incluso, que hagan campaña a su favor para ganar los comicios del 2 de junio, de lo contrario advirtió “nos lleva el carajo”.

La senadora con licencia participó este martes en “Los Diálogos por la Democracia: Acuerdo por un México con Desarrollo Inclusivo”, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ante cuyos integrantes instó a ponerse las pilas y jugársela con ella, “porque yo me estoy jugando el todo por el todo”, aseveró.

“Y aquí si se las voy a cantar derecho, o claudicamos o o luchamos, yo los invito a luchar, yo los invito a ponerse las pilas, me estoy jugando todo, pónganse a hacer campaña , convenzan a sus empleados , no hay mañana. O autoritarismo o democracia o combustóleo o energías limpias; o educación para el trabajo. Los necesito pero no timoratos, no miedosos, pierdan el miedo o nos lleva el carajo”.

La abanderada de la oposición dijo muy confiada que le tienen sin cuidado las encuestas que ponen a su adversaria con una gran ventaja, aseguró que hay muchos indecisos y otros que pueden cambiar de opinión,

Prometió acotar el poder presidencial, fortalecer la división de poderes y trabajar por la unidad nacional en caso de ganar los comicios federales del 2024.

“He pensado en la posibilidad de acotar el poder del Presidente a través de los gobiernos de coalición, que el presidencialismo quede en el pasado y halla una enorme participación ciudadana”.

Dijo que una forma de acotar el poder presidencial es que los ministros de la Corte sean elegidos por organismos y Universidades, y no por el Jefe del Ejecutivo.

Cabe mencionar que a este foro de Coparmex, no acudió la candidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, por lo que Xóchitl Gálvez critico ese miedo que tiene a debatir y a no encontrarse con los empresarios a quienes este gobierno no escucha sino los ataca de manera cotidiana y ahora su candidata no quiere reunirse con el sector empresarial.