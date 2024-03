Quien pactó con el narco es AMLO, responde Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum

En gira proselitista por Quintana Roo y Campeche, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, rechazó lo dicho por su contrincante Claudia Sheinbaum de que el entonces presidente panista Felipe Calderón se haya coaligado con las mafias del narcotráfico.

Entrevistada este domingo en Campeche, luego de sostener un mitin con habitantes de San Francisco, a quienes aclaró que no busca privatizar a Pemex sino modernizarlo, la senadora con licencia, reviró que quien pactó con los criminales y sigue dándoles abrazos y no balazos es el actual presidente López Obrador, así que no quieran confundir a la gente.

“Quien saludó a la mamá del Chapo es Andrés Manuel López Obrador. Quién soltó a Ovidio es el actual presidente y las investigaciones están de ese lado. 180 mil personas fueron asesinadas y una tercera parte del territorio en manos de la delincuencia pues habla de que ellos decidieron darles abrazos a los delincuentes. Así es que no me diga lo contrario porque ya sabe perfectamente quiénes pactaron con los delincuentes y quiénes siguen pactando”.

Aprovechó para criticar a la gobernadora de dicha entidad, Layda Sansores, quien lejos de resolver, ha empeorado la situación de inseguridad en Campeche, puse pasó de ser el estado más seguro a uno de los más inseguros del país, mientras que su gobernadora sol se ha dedicado al “Martes del Jaguar” sin dar resultados.

La aspirante presidencial, del PRI, PAN y PRD estuvo el sábado en Cancún Quintana Roo, donde fue cuestionada si daría marcha atrás al Tren Maya, Xóchitl Gálvez, respondió que no, pero sí haría los estudios de impacto ambiental que no se hicieron y también investigaría los excesivos gastos que implicó la construcción de ese transporte.

“No hay manera que un tren que iba a costar 120 mil millones cueste 500 mil millones, yo estoy en contra del despilfarro, del mal uso del dinero público no del tren. No estoy en contra del tren, de lo que estoy en contra es de que no se hayan hecho los estudios de impacto ambiental y de que el costo se haya excedido de manera brutal y que no haya transparencia, mañana van a culpar de cualquier cosa que pase al ejército porque fue el que lo construyó”.

También se le preguntó sobre la amplia ventaja que le dan la mayoría de las encuestas a su adversaria Claudia Sheinbaum, pero respondió que esos números no reflejan la realidad, prueba de ello es la cara que tiene a la ex jefa de gobierno pues parece que va perdiendo en lugar de supuestamente ir ganando.

“Pues se le ve una cara de como 2 puntos eh, o sea se le ve una cara de estar bastante preocupada, no va a ningún evento, no es capaz de debatir, no fue con los industriales de la construcción, no fue a Banamex a hablar con los empresarios, no fue a la Canaco, no va a nada. O sea, si ella tuviera esa ventaja pues cuál es su temor, obviamente ella sabe que las encuestas pagadas son por ella”.

Xóchitl Gálvez estará este lunes en Yucatán, donde por cierto estrenará su autobús de campaña, “El Xóchibus”, un vehículo de color rosa que utilizará para trasladarse de un estado a otro por carretera y llegar más rápido a los sitios programados.