Guerrero es un estado sin ley y tiene una gobernadora inexperta: Xóchitl Gálvez

La candidata presidencial del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, aseguró que Guerrero es una entidad sin ley, por eso tuvieron que renunciar las autoridades responsables de la seguridad.

Entrevistada previo a un acto de campaña con militantes del PRI en Saltillo, Coahuila, consideró lamentable el grado de delincuencia en Guerrero, como lo pudimos observar en un par de videos donde son golpeados algunos choferes del transporte público a manos de extorsionadores.

Sostuvo que la gobernadora Evelyn Salgado es una mujer inexperta que fue impuesta en el cargo y ahí están las consecuencias.

“Guerrero es un estado sin ley, pusieron una gobernadora que no tenía la experiencia, el conocimiento, el papá está más preocupado por bailar, por volver a ser senador. Y la verdad es una situación muy lamentable lo que vimos en los videos de los dos choferes de una camioneta, es lamentable”.

Cuestionada sobre su campaña, Xóchitl Gálvez dijo sentirse contenta porque en las calles toda la gente le expresa su apoyo, por lo que cuestionó las cifras del supuesto respaldo a su contrincante Claudia Sheinbaum y que la ubican con gran ventaja en la aceptación popular.

La realidad no se ve reflejada en las encuestas que dan a su Sheinbaum una ventaja, eso no es cierto, no existe, aseveró la candidata, de hecho, ya la trae “contra la pared” por eso el presidente López Obrador y hasta el secretario de Marina salen a contestar las cosas que debe responder la candidata oficialista.

“La campaña va bien, traigo a la candidata de enfrente contra la pared, no pudo firmar el documento del Episcopado en materia de seguridad, porque dice que México no tiene problemas de seguridad, que no hay miedo en las calles, que no comparte el diagnóstico de que el tejido social está quebrado, y pues ante eso no hay posibilidades de que mejore, porque si no reconoce el problema, pues que vea no más cómo está Guerrero. Y el presidente metido en el proceso, ya hasta me echaron al secretario de la Marina, cree que me voy a intimidar, pues no”.

Xóchitl Gálvez acudió a un mitin con militantes del PRI en Saltillo, Coahuila, donde estuvo acompañada por el exgobernador de esa entidad, Miguel Riquelme, y por el líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, así como por otros aspirantes a senadores, diputados locales y federales priistas quienes presurosos buscaban tomarse una foto con la candidata.

La abanderada presidencial de la oposición presentó algunas de sus promesas de campaña sobre todo en materia social y seguridad; después de pedir su voto para el 2 de junio, señaló que de obtener la victoria aplicaría en todo el país el esquema de Coahuila y Yucatán, pues ambos estados son ejemplo de seguridad, de paz y tranquilidad.

“Nosotros queremos que se acabe el miedo, el miedo a enfermarse y no tener medicinas, el miedo que sienten muchos mexicanos en Guerrero al salir a la calle. Yo quiero que me apoyen para que podamos construir un Coahuila de éxito, que salga adelante, vamos a apostarle a la generación de empleos y a los programas sociales para que la gente salga de la pobreza. La señora Sheinbaum quiere hacer el segundo piso de la 4T, yo quiero que hagan el segundo piso de su casa”.

Xóchitl Gálvez estará esta tarde en una reunión con jóvenes coahuilenses, a quienes expondrá su estrategia de desarrollo y seguridad, además de entablar un diálogo con ellos.