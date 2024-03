La desgracia que vivimos en Guerrero no puede ser botín político: Nestora Salgado

Guerrero no puede ser botín político pese a la violencia que se vive en la entidad, señala la senadora de Morena, Nestora Salgado( Especial )

“Guerrero está mal, se habla de un muerto cuando hay 20… el presidente ha estado en Guerrero como ningún otro, pero no se cuál es la estrategia para frenar la violencia”, señaló la senadora de Morena, Nestora Salgado quien se dijo “víctima de la ausencia de gobernabilidad de la oposición”, por lo que tras la discusión en el Senado de la desaparición de poderes en la entidad afirmó “la desgracia que vivimos en Guerrero no puede ser botín político”.

“En Guerrero la situación es grave… se habla solo de lo que no se puede callar, no es solo Chilpancingo, en la mayoría de los municipios estamos mal, se habla de un muerto, pero son muchos cuerpos encontrados y eso no se escucha”, lamentó la morenista en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Dijo que “el gobierno está ejerciendo sus funciones”, pero reconoce que “no hubo respuesta de muchas secretarias, no hay apertura con la gobernadora…la gente se molesta conmigo porque piensa que no estoy trabajando”.

Recordó que el abandono no es de ahora, que los pueblos se han armado ante las injusticias y lamentó que la oposición quiera aprovechar la situación “cuando ellos mismos nos abanderaron”.

Ahor dijo “espero que el gobierno federal ayude un poco más porque vemos como se ha incrementado la violencia muchísimo, “estamos viviendo amenazas, muchísima gente tiene miedo”, señaló.