Acusa AMLO al INE de censura

“!Censura!”, así respondido el presidente López Obrador a la decisión del Instituto Nacional Electoral de que la entrevista que le hizo la periodista rusa Inna Afinogenova. sea bajada de redes sociales.

“Los del INE ya volvieron otra vez a cepillarme”... “Acaban de resolver en el INE que nos van a bajar una entrevista que nos hizo una periodista española de origen ruso. Todavía no nos han notificado. Ya parezco abogado huizachero del poder judicial”, dijo.

El presidente consideró que la entrevista que le hizo Inna es buena. “Es un medio independiente y por eso se la di... no es el New York Times, ni el Wall Street Journal ni el Financial Times”.

Tras ser cuestionado si habló de la candidata de Morena Claudia Sheinbaum, dio “Pues es que ella me pregunta!”, pero minutos más tarde afirmó “No hablamos de eso”,

“y ahora resulta que quieren que la baje. !Censura!”

El mandatario informo que acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar la medida.

El presidente fustigó a los del INE porque dijo que acaba de estar en nuestro país la española Cayetana Álvarez, quien según él fue traída por los conservadores a hablar mal de él y “a ella no la censuran”

La entrevista con la periodista rusa fue publicada en los canales oficiales de la Presidencia de la República el pasado 20 de febrero.

Entrevista con Inna Afinogenova La próxima semana podrán ver la entrevista que le di en Palacio Nacional a la periodista Inna Afinogenova, de Canal Red. Publicado por Andrés Manuel López Obrador en Viernes, 16 de febrero de 2024