Hay diferencias con la Iglesia en materia de seguridad, admite Mario Delgado

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, reconoció qué hay diferencias entre los miembros del Episcopado Mexicano con Morena y Claudia Sheinbaum, en materia de seguridad.

“¿En qué diferimos fundamentalmente? En que no hacen una distinción entre la política de seguridad que hubo con Calderón y Peña, y la política de seguridad que estableció nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, donde hay un claro cambio de estrategia para dejar la guerra e iniciar la construcción de la Paz”. —

Entonces, explicó, no coincidimos en ese diagnóstico. “Se tratan 18 años como si fueran iguales y no, no, no somos iguales”. Las estadísticas nos dicen que somos diferentes, aseguró.

En conferencia de prensa, el dirigente de Morena fue interrogado sobre sobre los audios mostrados en Latinus, donde se escucha al empresario Amílcar Olán y a los primos de los hijos del presidente, revelar qué hay sobornos y “moches” en la construcción del Tren Maya.

“Pues la verdad, no escuché, no estoy tan al pendiente de Latinus, pero pues es lo mismo que ya habían presentado, ¿no? Le dan vueltas y vueltas”. —

En el encuentro con los reporteros, el morenista presentó a la ex delegada en Miguel Hidalgo, la ex panista Gabriela Cuevas, quien tras llamar a Xóchitl Gálvez “candidata de las fantasías” y “candidata del engaño”, aseguró que la candidata engañó y mintió a los habitantes de la demarcación cuando fue alcaldesa de Miguel Hidalgo, porque a los vecinos de la colonia Nextitla, les prometió un “faro del saber” que nunca les construyó.

Sacando sus propias cifras, Cuevas aseguró que Xóchitl Gálvez miente al asegurar que va a dar un apoyo de 3 mil pesos mensuales a mujeres en vulnerabilidad, ya que esta cifra implicaría destinar 7.5 puntos del PIB nacional, lo que significa “casi la tercera parte de los ingresos totales del gobierno federal, que para 2024 ascienden a 9 billones 66,045 millones de pesos”.