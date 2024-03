Que no mienta AMLO, eliminación de refinerías de Tamaulipas y NL no afectará a trabajadores: Xóchitl Gálvez

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, continuó con el debate sobre el tema de la contaminación ambiental y la propuesta de eliminar las refinerías de Nuevo León y Tamaulipas que desde el fin de semana entabló con el presidente López Obrador.

La abanderada de la oposición reclamó al tabasqueño no informar sobre las multimillonarias pérdidas de Pemex y no haberle respondido sobre los elevados niveles de polución que generan dichas plantas.

Además, le aclaró que su proyecto de modernización no afectaría el empleo de los trabajadores de dichas refinerías, a diferencia del actual gobierno que ya ha despedido a más de 5 mil empleados de Pemex.

“Que no les mienta el Presidente, nadie va a perder su empleo y las cadenas de proveeduría también se van a proteger, pero tampoco vamos a permitir que la gente muera de cáncer por los niveles de azufre que se emiten a la atmósfera. Ninguna de estas plantas cuenta con los equipos necesarios para no producir combustóleo, ahí está el problema y en el caso de Cadereyta, el problema con el azufre es criminal por la falta de mantenimiento y lo sabe el Presidente”.

Xóchitl Gálvez aclaró que el alcalde panista de Cadereyta que dice oponerse al cierre de la refinería es porque busca reelegirse en su cargo, pero tarde o temprano todas las refinerías se van a cerrar cuando comience la transición energética. De hecho a nivel mundial se están cerrando ya al menos 10 de estas plantas por ser contaminantes.

Incluso, advirtió que si Pemex no cambia, no se moderniza, podría ir a la quiebra.

La candidata presidencial del PRI, PAN y PRD, reprochó a López Obrador que se entrometa una vez en el proceso electoral al dar respuesta a los cuestionamientos que debería responder su candidata Claudia Sheinbaum, por ejemplo en estos temas en los que ha presumido ser una gran ambientalista, pero hasta el momento no lo ha demostrado.

“Al presidente no le importa que se muera la gente, lo que él quiere es meterse a la elección y debatir conmigo. Es más, si la Semarnat hiciera su trabajo ya tendría clausuradas estas refinerías. Creo que el Presidente sale a contestar porque a la ambientalista no la veo defendiendo refinerías. Ojalá, Claudia Sheinbaum, ya tome el control de su campaña y no solo el Presidente”.

Xóchitl Gálvez pidió al INE llamara al orden a López Obrador para que no se involucre en el proceso electoral, aunque señaló confiada que en realidad a ella no le genera mayor problema, porque afecta más a su candidata que tiene miedo de salirse del margen que le dan desde Palacio.

Y sobre la reunión de esta tarde con los jerarcas religiosos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la aspirante presidencial opositora aseguró que Sheinbaum solo a va a tomarse la foto como lo hizo ya con el Papa Francisco, más que por firmar los Compromisos por la Paz a los que convoca la Iglesia Católica.