Reconoce AMLO abuso de autoridad en asesinato de normalista en Chilpancingo

El presidente López Obrador reconoció que hubo abuso de autoridad en el caso de la muerte del joven normalista de Ayotzinapa., Yanqui Khotan Gómez y dio a conocer que el caso fue atraído por la Fiscalía General de la Republica.

“Hubo un abuso de autoridad, todavía no quiero adelantar pero sí, no disparó el joven”.

Informó que los policías ya se encuentra detenidos y a disposición de la FGR, que es la que tiene el expediente.

“Lamento mucho lo qué pasó en Chilpancingo con el joven asesinado que ya se atrajo la investigación. Se va a castigar a los responsables y envío mi pésame a os familiares de este joven, a sus amigos y no vamos a permitir la impunidad”.

Dijo que se va a castigar a los responsables.

“No se va a fabricar nada para proteger a los responsables. No permitimos la impunidad. Me dio muchísimo, me duele mucho y vamos a actuar”, aseguró.

El sábado pasado se realizó en Tixtla el funeral del joven.