Xóchitl Gálvez propone cerrar refinerías de NL y Tamaulipas por altamente contaminantes

Gran actividad proselitista tuvo este fin de semana, la candidata presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez Ruiz, quien el sábado estuvo en Nuevo León y este domingo en la Ciudad de México.

Desde Monterrey advirtió que ante la peligrosa contaminación del aire que generan las refinerías de Pemex de Cadereyta, Nuevo León y Ciudad Madero, Tamaulipas, ambas plantas serían cerradas en los primero 6 meses de su eventual gobierno, aunque mencionó que cerraría la refinería de Tampico, la cual no existe, pues la planta está en Ciudad Madero, no en Tampico, la candidata de la oposición después corrigió y aclaró que la refinería de Tula, Hidalgo esa no cerraría pero si se resolvería el tema de la contaminación.

“La de Cadereyta ya es un problema grave, grave de daño a la salud de la gente de la zona metropolitana de Monterrey y también Ciudad Madero, o sea el problema de Tamaulipas es similar. Y la de Tula tiene solución porque hay gas natural, la refinería de Tula es más o menos moderna”. —

Sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ninguna de las dos plantas se cerraría, pues el alcalde de Cadereyta ya dijo que no permitiría el cierre de esa refinería, lo que Xóchitl Gálvez calificó de una nueva intromisión del tabasqueño en el proceso electoral

Este domingo por la mañana, la senadora con licencia estuvo con el candidato al gobierno de la capital, Santiago Taboada, en una reunión masiva con mujeres, ante quienes repitió el decálogo de medidas y acciones que impulsaría su gobierno en favor de las mujeres, como lo hizo el pasado viernes en el Día Internacional de la Mujer, cuando prometió un gobierno feminista que combata a los agresores de las mujeres.

Y entre las medidas de su eventual administración destaca entregar 5 mil pesos mensuales a través de la Tarjeta Mexicana a las mujeres de diversas edades en situación vulnerable.

CIUDAD DE MÉXICO, 10MARZO2024.- Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia por la coalición Va por México, acompañada de Santiago Taboada, candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad durante el Encuentro con mujeres simpatizante que se realizó en el Pepsi Center WTC. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Ampliar

“La elección del 2 de junio será determinante en muchos sentidos, confío en que México va a decidir por un país moderno, de futuro, de bienestar y de paz. Sé que con el apoyo de ustedes vamos a cambiar la realidad de las mujeres mexicanas, vamos juntas a la Presidencia, vamos por un México sin miedo, vamos a ganar, vivan las mujeres”. —

Por la tarde, encabezó un mitin frente a la Fiscalía de Justicia capitalina para acompañar a mujeres víctimas de violencia y en posterior entrevista volvió a tocar el tema de las refinerías, incluso, la abanderada presidencial del PRI, PAN y PRD, retó al presidente López Obrador que haga públicas las emisiones contaminantes de todas las refinerías del país y que informe a los mexicanos sobre las enormes pérdidas económicas que sufre Pemex por la mala administración de que es objeto por parte de su gobierno.

“Yo le voy a lanzar dos retos al Presidente; uno, que haga público el inventario de emisiones, que no se hacen públicas desde la pandemia, de las siete refinerías, yo lo reto a que mañana en su mañanera le diga a los mexicanos y les dé a conocer todo el inventario de emisiones. Y segundo reto, que dé a conocer las pérdidas que ha tenido Pemex refinación en los cinco años de su gobierno”. —

Xóchitl Gálvez estará este lunes en la Ciudad de México, por la mañana ofrecerá una conferencia de prensa y por la tarde tiene un evento agendado como privado denominado “Compromiso por la Paz”.