Portazo en Palacio, “crónica de un desencuentro anunciado”: Santiago Aguirre

Quedan seis meses de gobierno y no se ve claro que el gobierno quiera entender la legitimidad de las familias: Santiago Aguirre

“Desde el Centro Prodh no compartimos ni acompañamos” la expresión de protesta de ayer de los normalistas de Ayotzinapa, afirmó Santiago Aguirre, quien reconoció que el portazo en Palacio Nacional fue “la crónica de un desencuentro anunciado en 2022″.

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez dijo que luego de los hechos de ayer, hubo acercamiento de “funcionarios de segundo nivel de la Segob”, sin embargo, “por más que se diga en un boletín, no hay diálogo”, por el contrario “lo que ocurrió ayer desemboca en investigaciones y acciones penales que no ayudan al diálogo”.

Recordó el contexto y las acciones del gobierno que dañaron la investigación del caso Ayotzinapa cuando “prácticamente se echó al fiscal del caso” -Omar Gómez-; salió del gobierno Alejandro Encinas quien mantenía el puente de diálogo, se dio el plantón de 10 días en CDMX, sin que funcionarios federales atendieran la petición de diálogo de los padres de los jóvenes desaparecidos con el Presidente.

Hoy dijo, “vemos con preocupación que quedan seis meses de gobierno y no se ve que se quiera entender el reclamo de las familias, no se ha movido la decisión de no entregar la información en manos de Sedena”, por ello afirmó “nos solidarizamos con los padres” quienes “tuvieron mucha rabia, luego esperanza y ahora decepción”.