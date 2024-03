”Mano negra” en irrupción de normalistas: AMLO

El presidente pidió a la Fiscalía General de la República no abrir ninguna carpeta de investigación por el portazo de los estudiantes normalistas en Palacio Nacional

El presidente López Obrador insistió en que la irrupción de los normalistas ayer en Palacio Nacional, fue “una vulgar acto de provocación”, y que en el portazo hubo “mano negra”, y pidió a los padres de familia de los 43 estudiantes “ponerse acuerdo” con él para una reunión pero sin asesores ni abogados.

“Yo quiero hablar con las mamás y los papás de los jóvenes, pero no me dan confianza los intermediarios”, explicó. “No pueden ser rehenes de estos abogados que no actúan con rectitud ni buscan la justicia, que ya están metidos en otros asuntos”.

En conferencia desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, el presidente se quejó de que los medios de comunicación le dieron mucha difusión al portazo que dieron los jóvenes en una de las puertas de Palacio Nacional.

“En estas acciones hay mano negra. Son actos de provocación, que eso fue lo de ayer; un vulgar acto de provocación, pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación”.

Fue, añadió, “mucho muy difundido por la actitud de los medios de manipulación en nuestro país....todo esto que significa escándalos, amarillista, sensacionalismo, todo lo que nos afecta se magnifica”.

Acusó a “grupos de derecha” y luego al PRI de estar detrás de todo esto.

El mandatario consideró que la demanda de los padres de los normalistas es muy justa pero afirmó que “se han montado en este lamentable asunto pues grupos de derecha, conservadores, incluso partidos que están en contra de la transformación”.

Es, añadió, “un coctel de provocadores que están en contra de la transformación”.

Luego, al referir la llegada se seis camiones con jóvenes ayer a la Ciudad de México dijo: “Lo de ayer, por ejemplo, me huele mas al PRI. Es Guerrero y allá me consta, en la montaña las agresiones a nuestro movimiento por grupos supuestamente independientes, pero estaba detrás el PRI”.

Reiteró que su gobierno sigue buscando a los jóvenes desaparecidos y solicitó a los jóvenes que no se dejen manipular. En esta parte, puso en duda que los que hayan derribado la puerta fueran verdaderos estudiantes.

“Todavía está por verse si fueron los estudiantes porque en una de esas, la gente recluta para llevar a cabo acciones, mercenarios, porros. Pero eso ya lo vamos a saber, pero si fuesen los jóvenes de Ayotzinapa, les diría que no es revolucionario, eso es contrarrevolucionario, es actuar como ‘contras’ en favor de los conservadores, de los que siempre han oprimido y explotado al pueblo.

Le han robado al pueblo, y que no se dejen manipular, si es que son estudiantes, ya lo vamos a saber, porque ahí vi a unos que ya estaban muy grandes casi de mi edad, veteranos, hay que ver quienes eran”.

El presidente dio a conocer que le pidió a la Fiscalía General de la República que no abriera ninguna carpeta de investigación. Si tengo la información, aseguró, aquí la vamos a exhibir.