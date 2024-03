Caso Ayotzinapa le estalló en las manos a AMLO: Emilio Álvarez Icaza

“Me parece una cobardía usar los recursos públicos en la mañanera para calumniar a defensores de derechos humanos, y no es la primera ocasión, el Presidente ya excedió el límite”, afirmó el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, luego de los señalamientos del presidente López Obrador, de estar detrás del ingreso de los normalistas la mañana de ayer a Palacio Nacional.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el senador destacó que “el caso Ayotzinapa le estalló en las manos a López Obrador, por su ilegal e indebida intervención”, cuando le dio la razón a Omar Gómez, quien “habló de una intervención de Estado del entonces ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, el fiscal Gertz y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que deciden intervenir y cambiar el curso de la investigación en marcha y hacer un nuevo encubrimiento de impunidad para no procesar a militares y a otras personas responsables”.

Sobre la irrupción en Palacio aclaró: “yo no acompaño las formas de lucha violenta, no es mi forma, no me representa, creo en el cambio pacífico y legal, pero entiendo el enojo y la frustración de los chicos y los padres”.

Y señaló que “si alguien ha lucrado política y electoralmente del Caso Ayotzinapa y otros, ese alguien es Andrés Manuel López Obrador y algunos actores de Morena”.

Sobre el estado del caso Ayotzinapa, dijo “al final de cuentas no tenemos una explicación clara, no hay verdad, no hay justicia y no se ha detenido la desaparición forzada… la respuesta fue desaparecer a los desaparecidos, cerrar la puerta a los padres” lo que resultó en la persecución de Karla Quintana y Omar Gómez, y la “huida” del subsecretario Alejandro Encinas.

Finalmente, lamentó “el mensaje del Senado, silente” y reprochó “hoy soy yo, mañana puede ser cualquiera” y reiteró la responsabilidad del presidente López Obrador de cualquier ataque que él o su familia puedan sufrir.