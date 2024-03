La Guardia Nacional se debe consolidar dentro de la Sedena: García Harfuch

El Plan Integral de Seguridad de la campaña de Claudia Sheinbaum va con experiencia comprobada, afirmó el coordinador de la mesa de seguridad y candidato al Senado de la República, Omar García Harfuch, quien detalló dos de los cinco puntos que conforma la estrategia de la candidata de Morena a la presidencia de la República:

Consolidación de la Guardia Nacional y fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación son los temas que le fueron conferidos y que asegura pueden alcanzarse con la suma de “esfuerzos, coordinación, cooperación confianza institucional con las entidades federativas”.

Al reconocer que “no es lo mismo el delito en la capital que a nivel federal”, lo ejemplificó con la extorsión, que requiere para su lucha la colaboración, convenios y unidades homologadas de investigación, como se hizo para el combate de secuestros en la capital mexicana en donde dijo “hubo buenos resultados”.

Y aunque reconoció que “se necesita estrechar la coordinación con las policías”, dijo que “el fortalecimiento de policías estatales depende de gobiernos locales”.

Destacó que “la Guardia Nacional se debe consolidar dentro de la Secretaría de la Defensa”, con un mayor despliegue y fortalecimiento, pues a pesar de contar con 130 mil elementos, se debe aumentar en número, capacitación y facultades, sobre todo en vías federales de comunicación, con personal de perfil adecuado.

En la capital mexicana reconoció “hubo abrazos no balazos, pero eso no quiere decir que no hagas nada”, “lo que no hubo fue una guerra sin cuartel” y resaltó que “las buenas prácticas de la Ciudad de México deben ser llevadas a la Federación”.

Sobre su postulación al Senado de la República, dijo que ese cargo le permitirá permanecer en la Ciudad, en donde podrá continuar su labro con vecinas y vecinos.