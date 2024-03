No hay estado que prohíba a Donald Trump estar en la boleta electoral, afirma la Suprema Corte de EUA

El nombre del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump sí podrá estar en la boleta en las presidenciales

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se pronunció este lunes por permitir que el nombre del ex presidente Donald Trump aparezca en boleta electoral.

En el documento publicado, señala que “es responsabilidad del Congreso y no de los estados el hacer cumplir la Sección 3 de la Enmienda XIV”, por lo que el ex presidente podría aparecer en la boleta, una decisión que revierte la decisión del Máximo Tribunal de Colorado que dejaba fuera de la boleta al ex presidente para las primarias republicanas a realizarse este 5 de marzo.

Cabe recordar que Colorado consideró a Trump inelegible para volver a la presidencia en este 2024, por haber incitado el asalto al Capitolio.

La decisión de la Corte llega solo un día antes del llamado ‘super martes’ en el que el ex mandatario no obtendría ventaja.

Esta es la primera vez que la Suprema Corte se pronuncia sobre esta enmienda que permitiría a Trump permanecer en la contienda.

Los votantes a favor de Trump podrán tener la certeza de que su voto sí será válido, al igual que en Maine e Illinois, estados en donde también se había manifestado el rechazo a la participación electoral del ex mandatario.