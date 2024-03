FGJ confirma ante jueza que se falsificó licencia de Robles para encarcelarla, pero omite ir contra FGR

En Así las Cosas, nuestro colaborador Arturo Ángel nos presenta en exclusiva el video de la audiencia en la que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, aceptó ante una jueza que se había falsificado la licencia de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, con el fin de encarcelarla indebidamente, pero omite ir en contra de los involucrados en el caso de la Fiscalía General de la República.

Gracias a fuentes judiciales, el periodista independiente tuvo acceso a la grabación de la audiencia en la que no hubo medios presentes, y la cual, evidencia los cabos sueltos de una acusación que es grave no por el delito, sino por las consecuencias que trajo esta acusación.

En el espacio de Enrique Hernández Alcázar, señaló que, a pesar de que los fiscales de la Ciudad de México reconocieron la falsificación de la licencia de Robles, le surge la duda del por qué no se ha procedido contra los fiscales de la FGR, quienes consumaron la trampa, e incluso, se desconoce si hay más involucrados.

“La jueza María del Carmen Norma Brito planteó que lo que existía entonces es una coautoría de un delito, pues hay funcionarios implicados no solo de SEMOVI sino de FGR, y cuestiona que la fiscalía capitalina no haya abordado esa parte. Justo por eso es que decide no dar luz verde a lo que considera es una investigación incompleta”.

Detalló que “Pánfilo”, ex empleado de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), rindió su declaración en esta audiencia, y negó que él haya expedido la licencia falsa de Rosario Robles, ya que el sistema no funcionaba después de las 6 de la tarde.

“En cuanto al hecho yo no generé esa licencia. No conozco a la señorita Rosario Robles. No tengo la certeza si se generó esa licencia en mi módulo o en otro lado. Nosotros teníamos el encargo del servicio de las 8 de la mañana a 6 de la tarde. No podíamos generar trámites nuevos después de las 6 de la tarde. El sistema se generaba desde oficinas centrales. El de emisión de licencias…”

—