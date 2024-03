Denuncia candidata indígena a Jesús Zambrano; le pidió renunciar a la diputación federal

Araceli Xixitla Zapotitla, indígena de la comunidad Tetelcingo, en Cuautla, Morelos renunció a la candidatura de diputada federal del Frente Amplio por México luego de que los partidos de oposición intentaran imponerle a su suplente y pedirle que renunciara al cargo una vez que ganara.

“La Coalición me estaba imponiendo de suplente a la licenciada Laura Calvo Álvarez, que es originaria de Cuautla, en donde pues mi manifestación era en desacuerdo ya que pues estaban manifestándose que en su momento de ganar la coalición, pues yo renunciara y ella subiera” aseguró.

Xixitla Zapotitla, aseveró que los encargados de presionarla fueron los presidentes de partidos de la Coalición, con quienes sostuvo una reunión y le manifestaron que aceptara las condiciones en las que ellos le indicaron que aceptara a su suplente cuando ganara. “querían que yo declinara en su momento, renunciará y que la suplente fuera la diputada federal”, expresó.

En conferencia de prensa, la ex candidata de oposición informó que fue el dirigente estatal del PRD, Sergio Prado, y vía telefónica el líder nacional de ese instituto político, Jesús Zambrano, quienes el miércoles 21 de febrero la presionaron por última vez para que aceptara contender bajo esas condiciones.

“Fue mi presidente del Partido, que fue Sergio Prado, porque por la que fui asignada fue por el PRD, fue más que nada con él, en donde a nivel nacional fue el presidente Jesús Zambrano me menciono de viva voz. Personalmente fueron a la casa, su casa, fueron a verme el día de la semana pasada, el día miércoles, todavía me senté con ellos en donde me estaban haciendo esto que les comento. Fue Sergio Prado y por teléfono fue Zambrano, del Comité Nacional”, reveló.

Junto con su equipo y simpatizantes, Xixitla Zapotitla decidió renunciar a la candidatura y sumarse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Ahí ya va mi integridad, mi dignidad, la dignidad de las mujeres indígenas, en donde no vamos a ser títeres de los personajes que nos utilizan para llegar y en su momento quitarnos y que los mismos políticos de siempre estén en las instituciones, en este momento sería en el curul a nivel federal, siendo los portavoces de las mujeres indígenas en su momento, que no lo son, en donde nosotras sí tenemos identidad, tenemos representatividad, tenemos trabajo y tenemos las ganas de sacar adelante la comunidad”