Diputada que promovió reducir jornada laboral sale de Morena

La diputada federal Susana Prieto Terrazas renunció a la bancada de Morena, y acusó al dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado, de haberla excluido de la lista de candidatos para buscar la reelección legislativa.

También señaló al coordinador del grupo parlamentario morenista Ignacio Mier, de violencia política en razón de género, por frenar su iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, pese a que esa propuesta ya fue aprobada en comisiones, y que por esas razones decidió salir de la fracción de Morena, aunque nunca fue militante del partido guinda.

Eso sí, dejó claro que se mantendrá como legisladora sin partido y no se unirá a ninguna otra bancada legislativa, aunque seguirá pugnando porque se apruebe en el pleno la reforma constitucional para reducir la jornada laboral.

“Yo quiero decirle a la gente que no quiero que el pueblo de México me tache como una traidora, yo no soy Lilly Téllez, no me voy a ir al PAN, no me voy a ir a MC ni al PRD, no me voy al PRI ni a ningún otro partido político. A partir de hoy soy diputada independiente porque también he sido víctima de violencia política en razón de género y proviene fundamentalmente del diputado Ignacio Mier Velazco”.

En conferencia de prensa, reveló que su ex coordinador Ignacio Mier le dijo “bájale dos rayitas a tu pretensión de reducir la jornada laboral, en eso debemos transigir, vas a repetir como legisladora”, pero no le cumplieron.

No obstante, advirtió que seguirá pugnando porque se apruebe en el pleno la reforma constitucional para reducir las horas laborales, pues hasta la oposición está de acuerdo, salvo el PAN que se abstuvo en la votación en comisiones.

“Estos meses que me quedan como diputada federal pondré alma, corazón y vida en que esta iniciativa para la reducción de la jornada laboral por fin sea votada en beneficio de 57 millones de trabajadores. A mí, me recogieron de la calle y a la calle vuelvo, pero con la frente en alto porque siempre he luchado por la clase trabajadora”.

La sindicalista Susana Prieto informó que el próximo lunes presentará un exhorto al Presidente de la República para que no se cobren impuestos como el ISR a los trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos, pues el aumento del 20% a los mínimos para este 2024 ya se pulverizó con dicho gravamen, que les absorbe el 17% del aumento.