¿Patinadores en vía rápida de Mixcoac recibirán sanción? | VIDEO

En redes sociales circula un video alarmante, patinadores circulaban por una vía rápida pasando muy cerca de autos a alta velocidad en la Ciudad de México (CDMX), exactamente en Río Mixcoac. Durante la rodada se vivieron minutos de estrés que pudieron terminar en una tragedia, se observa cómo los patines de algunos tiemblan por la fuerza y velocidad con la que van, los autos aunque iban a alta velocidad sorteaban a los jóvenes para no atropellarlos, sin embargo, una patinadora perdió el control y resbaló, quedando a pocos centímetros de las ruedas de un auto color azul, poco faltó para una carambola.

Compañeros y conductores se percataron y volteaban a ver lo sucedido, algunos la auxiliaron, afortunadamente no pasó a mayores, pero internautas se preguntan si habrá sanciones hacia ellos o no. Hasta el momento parece que no habrá represalias, en el lugar no se presentó la policía de CDMX. Horas más tarde el jefe de la policía capitalina dijo que “no hay una sanción en específico en la reglamentación, y hasta el momento no se prevé imponerla, tanto para patinadores, ciclistas y personas en scooters”.

Durante #ContingenciaAmbiental por Rio Mixcoac #Policia @SSPCMexico como es posible que teniendo que pasar por una verificación y mandarme a no circular, tener que respetar la vialidad; existan quienes abusan imprudentemente y ponen en peligro a los demás ?



Donde está el orden ? pic.twitter.com/PQYar7nIF4 — El Caminante (@ivan_garcia1973) February 27, 2024