Hoy No Circula 4 de mayo: ¿Qué autos descansan hoy en CDMX y Edomex?

Si ya estás preparando tu ruta para este 4 de mayo, es vital verificar si tu vehículo tiene permitido transitar. Recuerda que durante este mes, la alta radiación solar y la estabilidad atmosférica suelen complicar la dispersión de contaminantes en la Zona Metropolitana, por lo que el programa Hoy No Circula es clave para mantener la calidad del aire bajo control.

No permitas que un descuido arruine tu lunes. Aquí te detallamos las restricciones vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos NO circulan este lunes 4 de mayo de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su tránsito son:

Vehículos con engomado AMARILLO.

Terminación de placa 5 y 6.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular sin restricciones?

Los vehículos que están exentos de la medida y pueden transitar libremente por el Valle de México son:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula puede representar un golpe fuerte a tu bolsillo. La sanción económica para este año oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que equivale a un gasto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas para liberar tu vehículo del depósito.