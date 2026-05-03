Verificación vehicular mayo: ¿A quiénes les toca verificar en Ciudad de México?

A quién le toca verificar y cómo evitar sanciones en CDMX. Getty Images

La verificación vehicular en la Ciudad de México continúa durante mayo de 2026 como parte del programa obligatorio establecido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, cuyo objetivo es reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la capital.

De acuerdo con el calendario oficial del primer semestre, que va de enero a junio, los vehículos deben verificar según el color del engomado y el último dígito de la placa. (Secretaría del Medio Ambiente)

¿Qué autos verifican en mayo de 2026?

Durante este mes hay dos grupos principales que deben cumplir con el trámite:

Engomado verde (placas terminación 1 y 2): Mayo es el último mes para verificar , ya que su periodo corresponde a abril y mayo. Si no cumplen, podrían recibir una multa por verificación extemporánea.

Mayo es el , ya que su periodo corresponde a abril y mayo. Si no cumplen, podrían recibir una multa por verificación extemporánea. Engomado azul (placas terminación 9 y 0):Mayo marca el inicio del periodo, que se extiende hasta junio, por lo que aún tienen margen para agendar su cita.

Este sistema escalonado permite distribuir la demanda en los verificentros y evitar saturaciones.

Un trámite obligatorio en CDMX

La verificación vehicular es obligatoria para todos los vehículos de combustión interna registrados en la capital. Su finalidad es evaluar las emisiones contaminantes y verificar el correcto funcionamiento de los sistemas ambientales del automóvil.

El cumplimiento en tiempo y forma es clave, ya que evita sanciones económicas y permite mantener la circulación conforme a las normas ambientales vigentes.

Recomendaciones para evitar multas

Autoridades recomiendan:

Revisar el calendario oficial antes de acudir

Agendar cita en línea en verificentros autorizados

No dejar el trámite para los últimos días del periodo

En mayo, la demanda aumenta porque coinciden vehículos que están por terminar su plazo con otros que apenas comienzan su verificación.

El programa de verificación forma parte de las estrategias ambientales de la ciudad para combatir la contaminación. Cumplir con este trámite no solo evita multas, también contribuye a mejorar la calidad del aire en la CDMX.