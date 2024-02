Niega Jesús Ramírez buscar candidatura a diputación federal

Todo ciudadano tiene derecho a estar considerado para un puesto de representación popular o para ser un gobernante, fue la respuesta del vocero de Presidencia, Jesús Ramírez al asegurar que a pesar de ello, él no se anotó para contender por un lugar en el Congreso.

Al ser cuestionado, sobre su aparición en la lista de ‘plurinominales’ para Diputado y Senador Federal, explicó que contrario a lo que pudiera pensarse como una imposición, es una prueba de que dicho sorteo fue totalmente auténtico.

“Pobrecitos todos los que dijeron algo que no tenía que ver con ello pero algo que es importante destacar pienso yo, es que eso demuestra que fue un auténtico sorteo, que no hubo mano negra, que no hubo dados cargados ni voluntad de una sola persona, fue un ejercicio democrático, a través de la insaculación y que bueno ese es el resultado. Morena para quitar esta idea que pueda ser dominar un grupo o dominar al partido y determinar las candidaturas hace este procedimiento desde su origen entonces pues producto de ese antiguo procedimiento es que apareció mi nombre ayer pero nada más”.

Explicó que Morena tomó como base la lista de consejeros nacionales y al ser uno de ellos, estuvo presente a pesar de no haberse anotado a una candidatura de diputado o senador. Insistió que mantendrá su trabajo de funcionario público, al frente de Comunicación Social de la Presidencia por lo que enfatizó que no ha pensado cambiar de esa responsabilidad.

“No tengo información respecto a nadie del gobierno federal que aparezca en esa lista, y en todo caso será su decisión personal si quieren aspirar a ser candidatos de algo tienen que declinar o renunciar a su cargo porque es lo que marca la ley, no se puede ser funcionario y al mismo tiempo aspirar a un puesto de representación popular y la ley lo marca claramente. Todo los que quieran aspirar tienen que renunciar antes del primero de marzo… no se abortó esto, es una cuestión personal, no es una cuestión del gobierno o decisión del Ejecutivo”.

Insistió que mientras el Presidente de la República considere que pueda seguir cumpliendo su tarea como vocero, la seguirá ejerciendo mientras que señaló que en dicho proceso no tiene nada de extraño que hayan aparecido nombres de posibles candidatos, incluyendo a hijos de gobernadores o personajes como Daniel Assaf jefe de la Ayudantía del presidente López Obrador, y Alejandro Esquer secretario particular del Primer Mandatario.