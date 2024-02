Arremete AMLO contra organizadores y asistentes de la marcha por la democracia

Desde Puebla, el presidente López Obrador volvió a arremeter contra los participantes y organizadores de la llamada “marcha por la democracia”, a quienes calificó de disfrazarse de demócratas cuando en otros tiempos fueron los primeros en violarla, cuando dominaba la oligarquía corrupta en México.

Dedicó la mayor parte de su conferencia de prensa desde la Angelópolis, y reiteró que los conservadores que encabezaron la manifestación de este domingo defienden una democracia sin pueblo, son racistas y clasistas. “Están muy enojados y me llaman un presidente narco a través de sus bots, porque no son personas”.

“Los que estaban antes están inconformes y quieren regresar, y yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron. Ahora se disfrazan de demócratas cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo. Dicen vamos a defender nuestra democracia, y la que ellos defienden es la del poder sin el pueblo, nada más para las minorías , por ello están enojados y promueven campañas llamándome narco presidente y vaya que destinan mucho dinero a la compra de bots”.

López Obrador dijo que los que acuden a esas manifestaciones no lo bajan de ser un naco que no habla bien, que se come las “eses” o las dice de más”, destinan mucho dinero a esas campañas, pero no pueden destruirlo porque tiene la protección de su autoridad moral.

Y esa protesta que llenó el Zócalo, es muestra de que vivimos en una democracia donde todos se pueden manifestar y hasta insultar al Presidente, el tabasqueño insistió en que, los que encabezaron la movilización tienen como su Dios al dinero, como Claudio X González, Krauze, o como Lorenzo Córdova que estuvo bajo las órdenes de Enrique Peña Nieto y ahora se asume como paladín de la democracia.

Ahora lo acusan a él de ser un narcotraficante cuando muchos de los que asistieron a la marcha protegieron a Genaro García Luna quien convirtió a México en un Narcoestado en el sexenio de Felipe Calderón.

“La otra lanzada va en el sentido de que soy un dictador, fíjense es como el mundo al revés, ellos son los demócratas y nosotros la dictadura; ellos no tienen nada que ver con el narcotráfico , nosotros somos los narcotraficantes cuando ellos estaban en el poder se padeció en México un Narco Estado, ahí está García Luna que fue Secretario de Seguridad de Calderón protegido por muchos de los que fueron ayer a la marcha, eso quieren que se olvide y yo soy el que tengo relación con el narcotráfico, pruebas”.

Cuestionando si hay posibilidad de que la oposición llegue al poder presidencial, López Obrador aseguró que en la calle la gente le dice que no quiere que regresen los corruptos y que siga la transformación. Repitió que está muy optimista de que entregará la banda presidencial a una mujer que se llama “justicia”. Es decir que el futuro viene acompañado de la justicia.

No le veo posibilidad alguna al bloque conservador, porque no le tienen amor ni respeto al pueblo, se sienten superiores ese es su problema. Aunque son muchos millones 15 o 18 millones no les veo posibilidad de avanzar, aseveró.

“Se sienten superiores, piensan que el pueblo es ignorante por eso no les veo futuro pero que le sigan echando ganas. Debo admitir que se han portado bien porque no pasan de insultos, no han optado por acciones violentas porque los conservadores son muy autoritarios, además de corruptos son “fachos”. Quieren regresar por sus fueros, pero la gente ya no lo va a permitir, no veo yo que el bloque conservar tenga alguna posibilidad de avanzar. No son pocos, son millones, no son todos los que fueron ayer al Zócalo, no, eso son apenas la vanguardia”.

El pueblo no traiciona, hay que confiar en la gente, por decir esto “espero que no me vayan a cepillar”, expresó el presidente López Obrador.

Luego de su conferencia de prensa, el mandatario federal encabezó la ceremonia del 111 aniversario de la creación del Ejército Mexicano e inauguró las nuevas instalaciones de la industria militar en Puebla.