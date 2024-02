Microsismos de magnitud 2.8 y 1.6 sorprenden a capitalinos el 14 de febrero

De acuerdo con la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, los movimientos provenientes de la falla Plateros-Mixcoac fueron perceptibles en varias zonas de la capital mexicana, como un jalón, no obstante, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Benito Juárez fueron las alcaldías en las que el movimiento de 2.8 fue más perceptible.

Los microsismos ocurrieron por la mañana, el primer movimiento telúrico se registró a las 06:42 horas, mientras que el segundo, fue de magnitud 1.6 a a las 06:43 horas. Algunos capitalinos han reportado que la alerta sísmica de sus colonias no se activó.

La misma funcionaria pidió a la ciudadanía mantener la calma ante estos movimientos, aunque reconoció, por ser perceptibles provocan cierta ansiedad en los capitalinos.

Tras la notificación en redes de los sismo por parte del Servicio Sismológico Nacional, los servicios de emergencia fueron activados, entre ellos el sobrevuelo de los helicópteros cóndor de la CDMX para verificar las condiciones de seguridad.

Los servicios de transporte masivo como el metro no sufrió interrupción, debido a la magnitud y ubicación de los movimientos la alerta sísmica no se activó, por lo que para algunos capitalinos no fueron perceptibles los microsismos.

A través de sus redes, el jefe de gobierno de la Ciudad de México confirmó que no hubo afectaciones por los movimientos telúricos.

Minutos más tarde también informó sobre la situación reportada por los sistemas de Movilidad y Salud de la capital mexicana.

Cabe señalar que el gobierno capitalino realiza un estudio en coordinación con los Institutos de Geología y de Ingeniería de la UNAM para conocer la profundidad de la falla Plateros-Mixcoac y lo que ocurre al interior de ésta, una franja activa que se acomoda constantemente, pero se desconoce su longitud, según informó la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.