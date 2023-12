Descarta Martí Batres microsismos por obras de la L12 del Metro

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, descartó que los microsismos que se han presentado en el poniente de la capital del país se deban a las obras de ampliación de la Línea 12 del Metro.

“No hay ninguna información que indique que tiene que ver con eso”, afirmó.

Además, dijo, el epicentro de los sismos se ha registrado a más de un kilómetro de profundidad. “Entonces no, las obras que se realizan de la Línea 12 de Mixcoac a Observatorio no están a un kilómetro de profundidad, entonces no será esa la causante”, explicó.

El jefe de Gobierno indicó que están trabajando con los geólogos y otros científicos sobre este tema. “Ahí más bien tiene que ver con los reacomodos de la tierra en esas zonas que son las zonas donde bajaban los ríos, incluso en las redes sociales algunos geólogos y científicos han estado comentando sobre las diversas hipótesis, que tienen que ver con las fallas o tienen que ver con los reacomodos”.

Martí Batres dio a conocer que en cuanto los científicos les entreguen los resultados de sus investigaciones las van a dar a conocer.