No me meto en política, ni voy a votar aquí: Ken Salazar a senadores de Morena

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, afirmó que para su país es “caso cerrado” el supuesto financiamiento del narcotráfico a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006.

El diplomático se reunió esta jueves con la Comisión del Trabajo del Senado de la República donde escuchó los reclamos y peticiones de senadores de Morena sobre la elección del 2 junio en México y la migración.

Lucía Trasvilña, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, le aclaró al embajador Salazar que México es un país que esta creciendo, “no somos un país comunista, somos un país que se gobierna con humanismo mexicano”.

La senadora por Baja California, le hizo la siguiente petición:

“Entonces, si le pedimos, apóyenos, porque no queremos la ultraderecha que venga y nos enfrente con difamaciones”.

Blanca Piña, senadora por Michoacán, le expresó al embajador: “nos duele que nuestros migrantes sean maltratados en las dos fronteras, porque así es la realidad. Sí nos preocupa a los senadores y a las senadoras de la Cuarta Transformación que se privilegien los derechos humanos, independientemente del estatus de cada uno de los migrantes”.

La chihuahuense Bertha Caraveo, solicitó a Ken Salazar fortalecer los lazos de cooperación entre México y Estados Unidos, especialmente, en lo que respecta a las condiciones laborales de los migrantes mexicanos en aquel país.

Demandó que las y los migrantes en Estados Unidos gocen de condiciones laborales justas, seguras y dignas.

A la solicitud de la senadora Trasviña, el diplomático le respondió:

“No me meto en la política, hoy no voy a votar en esta elección…”.

Confió que la política no divida a los países.

“Importantísimo que la política, que a veces nos quiere dividir, que no la déjenos tener éxito. Unas fuerzas nos quieren decir que la relación está “rompida”, eso no es, eso no va a pasar, porque estamos unidos ya por el comercio, en el T-MEC, en el respeto de los trabajadores, como están haciéndolo ustedes”.

⁃ Embajador, ¿para su país el caso el presunto financiamiento a la campaña del presidente López Obrador ya es caso cerrado, esta investigación de la DEA que se publicó en reportaje?, se le preguntó a Salazar en entrevista.

El embajador respondió tajante.

“Caso cerrado”.

Aunque, se negó a responder si la DEA tiene que aclarar estas acusaciones contra el presidente López Obrador.

Reiteró que México y Estados Unidos tienen que seguir fortaleciendo el trabajo binacional en contra del crimen transnacional, combatir el tráfico de fentanilo y el contrabando de armas.