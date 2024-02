Aprueban diputados que parteras tradicionales expidan certificados de nacimiento

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas a la Ley General de Salud en materia de partería tradicional, por lo que las parteras tradicionales ya podrán expedir certificados de nacimiento cuando realizan trabajos de alumbramiento.

La reforma a la Ley General de Salud fue enviada ya al Ejecutivo Federal, incluye a la partería tradicional en el Sistema Nacional de Salud y contempla que el certificado de nacimiento también pueda ser expedido por las parteras tradicionales.

La vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, Aleida Alavés, resaltó que esta reforma reconoce el trabajo, dedicación y experiencia de las parteras tradicionales, su aportación a la preservación de las tradiciones y costumbres, garantiza el derecho de las mujeres indígenas a ser atendidas en su embarazo, parto y puerperio en su propia lengua, y da validez jurídica a esta actividad ancestral.

“Ahora se incorporan a que ellas desde donde estén hagan la certificación de los alumbramientos, y que esto procure que no se quede el recién nacido, o la recién nacida sin identidad. Finalmente, ya se incluyó la certificación de la partería en el Sistema de Salud. Cuando una mujer da a luz en un hospital le dan un certificado de alumbramiento, pero las parteras no podían hacer esto porque no están reconocidas, ahora en la ley las estamos reconociendo y además van a poder emitir este certificado”.

