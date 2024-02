Rubén Moreira llama “borrachitos fifís” a Jorge Álvarez Máynez y Samuel García

El líder de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, reaccionó al video en el que el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se burlan del Instituto Nacional Electoral (INE) y del priista Manlio Fabio Beltrones.

En entrevista, Moreira los llamó “borrachitos fifís”, exhibicionistas e irresponsables, es más, aseguró que esos políticos no representan a la juventud mexicana.

“Tengo tres comentarios, eso no es la juventud mexicana, son un montón de fifís que se van a un palco de un estadio a emborracharse; segundo comentario, si no controlan sus efectos para que la fuman; tercer comentario, abran las ventanas ahí se pusieron bien locos todos, son una bola de fifís que se meten a emborracharse en un palco de primera. Pero además lo graban, son exhibicionistas, solo les faltó el chavoruco de Dante ahí”.

Y en redes sociales Rubén Moreira calificó a Movimiento Ciudadano de ser un “Movimiento Borracho”, una pandilla de fifís que presumen ser una opción de gobierno, mientras adoran al dios Baco.

En respuesta, Álvarez Máynez, retó al priista Manlio Fabio Beltrones a hacerse ambos un antidoping.

Además, lo llamó hipócrita que se rasga las vestiduras porque se tomó una cerveza en un estadio de fútbol el sábado, mientras que, cuando el priista era senador bebía en el salón de Plenos y hacía fiestas con las edecanes del Senado, incluso derrochaba el dinero público en comilonas en restaurantes de lujo de la zona de Polanco, a donde invitaba a los legisladores de todos los partidos que estaban a su servicio.

“Nunca he bebido en el Pleno, pero en los tiempos de Beltrones en el Senado había edecanes, era una forma grotesca de tratar a las mujeres, había alcohol en el Pleno cuando él presidía el Senado. Me parece una payasada, un acto de hipocresía esos golpes de pecho al decir que esos jóvenes toman una cerveza en el estadio, cuando ellos empeñaron al país con el pacto por México, no es una justificación. El día que ese señor quiera y su lista de candidatos impresentables del PRI, nos vemos y hacemos un antidoping y vemos cómo andamos en ese tema”.

En su calidad de diputado, Jorge Álvarez Máynez, ofreció una disculpa si ofendió a alguien por ese video en el que se le observa junto con el gobernador de Nuevo León con algunas copas o cervezas de más.