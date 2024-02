Diputados iniciarán mañana el análisis de las reformas de AMLO

La Cámara de Diputados iniciará el proceso legislativo para revisar las propuestas del Ejecutivo, este miércoles se turnarán a la Comisión de Puntos Constitucionales y otras comisiones todas las iniciativas publicadas ya en la Gaceta Parlamentaria del recinto de San Lázaro.

Legisladores de oposición expresaron que analizarán muy bien cada una de las 20 iniciativas de reforma que envió el presidente López Obrador al recinto de San Lázaro y buscarán que todas sea votadas, de hecho, el tema de pensiones y aumento al minisalario podrían transitar, pero advirtieron que el resto de las propuestas de plano, no pasarán.

El líder de los diputados federales del PAN , Jorge Romero, consideró que ninguna de las iniciativas busca dar solución al principal tema de preocupación de la gente que es la inseguridad. Y que la mayoría de las propuestas pretenden solo llamar la atención y distraer el tema electoral por lo que la bancada panista presentará sus propuestas.

En el mismo sentido, se pronunció el coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira. quien no descartó discutir y votar algunas de las reformas presidenciales, pero otras de plano las calificó de fantasías distractoras.

“Entonces hay otros que son fantasías. Hay cosas que se pusieron ahí y que no significa más que un guiño a ciertos sectores de la población, pero cuando uno las lee, se da cuenta que es hueco, por ejemplo, lo de la protección a los animales, no se prohíben las corridas de toros, no se prohíben las peleas de gallos. Creo que este conjunto de reformas, algunas de las cuales van a pasar, que no se preocupe el presidente, son medio neoliberales, yo creo que no le han dicho. Entonces, tratan de distraer la atención”.

El diputado priista dijo que los verdaderos temas importantes que le interesan a los mexicanos son la inseguridad, la inflación, la caída del sistema de salud y la falta de agua en todo el país, pero principalmente en zonas como el Valle de México

A su vez el nuevo líder de los legisladores del PRD en San Lázaro Francisco Huacus, reiteró que se mantiene la postura de esta bancada contra las iniciativas regresivas del Ejecutivo como la desaparición de órganos autónomos, y la Reforma Electoral que pretende también acabar con las minorías.

“¿Dónde sí vamos a transitar? En aquellas que beneficien al pueblo mexicano en torno al tema de las pensiones. Nuestra postura es similar a la de nuestros compañeros del PRI y del PAN, vamos a apoyarla; pero que nos digan de dónde va a salir el dinero para subsanar las finanzas del Estado mexicano”.

En contraste el coordinador de los diputados federales del Partido Verde, Carlos Puente dijo que, aunque habrá un fuerte debate con la oposición se buscará lograr la mayoría calificada para aprobar estas propuestas.