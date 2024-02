No hay evidencias de que AMLO recibiera dinero del narcotráfico en campaña de 2006: Mike Vigil

En Así las Cosas, Mike Vigil, ex agente de la Administración de Control de Drogas, conocida por sus siglas en inglés DEA, dijo que no hay evidencias de que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya recibido dinero del narcotráfico en su campaña de 2006, pues no existe una acusación formal en contra del mandatario mexicano y nunca se le vinculó con el narcotráfico.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el exagente aclaró que ni el presidente de Estados Unidos, Joe Biden; ni la DEA, tuvieron injerencia en los reportajes de ProPublica y otros medios, ya que ninguna agencia estadounidense le indica a la prensa lo que tienen que publicar. Agregó que las disculpas que pide López Obrador las tendrían que ofrecer las personas que revelaron dicha información.

Afirmó que el motivo de estos reportajes fue para dañar las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México; y el de tratar de influir en la campaña política de la próxima contienda presidencial, pues afecta directamente a Morena, partido en el poder.