Sandra Cuevas va contra PAN-PRI-PRD

Tras lamentar que no la hayan tomado en cuenta para su candidatura a la Jefatura de gobierno de la Ciudad de México, “a pesar de tener buena aceptación y buena calificación”, se lanzó contra Santiago Taboda.

“Nunca vas a ser Jefe de Gobierno… No vales nada”.

Acusó al panista de hacer tratos con delincuentes “y lo vamos a exponer en los siguientes días”.

Dio a conocer que Taboada la buscó hace unos días para invitarla a la alianza, y en caso de ganar “a ver que te damos”.

No soy una limosnera y no me interesa el ofrecimiento, afirmó Sandra Cuevas; no hay nadie más repugnante en la política que el presidente del PRI, Alejandro Moreno, el PAN se va a hundir y el PRD va a desaparecer.

En conferencia de prensa, la alcaldesa de Cuauhtémoc reveló que el dirigente de Movimiento Ciudadano ya le pidió integrarse al partido “pero no es el momento”.

El Partido Verde también se le acercó para ofrecerle una diputación plurinominal pero tampoco la aceptó.