Renuncia coordinador de los diputados federales del PRD

Luis Espinosa Cházaro, hasta este miércoles coordinador de los diputados del PRD, renunció a la militancia de su partido y, por tanto, a la coordinación del grupo parlamentario del sol azteca, aunque aclaró que seguirá apoyando a Xóchitl Gálvez como legislador sin partido.

Espinosa Cházaro, acusó al líder nacional del partido Jesús Zambrano de haberlo traicionado porque primero impulsó su precandidatura al gobierno capitalino y después lo sacó de la contienda interna, cuando se impuso al panista Santiago Taboada y hasta le impidió también acceder a un escaño en el Senado.

“Y renuncio al PRD porque fue Jesús Zambrano, y pueden preguntárselo a Zambrano y a Jesús Ortega, porque lo vimos a varias reuniones que impulsó la idea de que yo fuera la precandidatura del PRD a la Ciudad. Y lo dije en su momento y lo repito ahora, no acepto que se haya impuesto una candidatura en la Ciudad de México. No me voy de la campaña de Xóchitl Gálvez ayer hablé con ella, me ha pedido que la apoye en su campaña entonces me quedo en la coalición, pero no puedo continuar en el PRD porque ya no creo en el liderazgo de Jesús Zambrano”.

El ahora ex perredista, lamentó que Jesús Zambrano lo traicionara cuando fingió por muchos años ser su amigo, pero dejó claro que no se irá a algún otro partido.

“Anoche hable con Xóchitl Gálvez, probablemente me vaya con ella a una gira que tiene por Washington para que no se vaya a especular y tampoco me voy a otro partido seré un diputado independiente y concluyo diciendo que quien traiciona a un amigo, traiciona a cualquiera para lograr lo que quiera y Zambrano por muchos años se dijo mi amigo y así terminó esta cuestión”.

Cuestionado si posteriormente se afiliará al PRI o al PAN, Espinosa Cházaro respondió que no es un “chapulín”.

“Chapulín es el que brinca y brinca , yo estoy diciendo claramente que no me voy de la coalición y aunque no esté en el PRD voy a seguir trabajando en la oposición y en nuestro proyecto, Creo que Xóchitl Gálvez va a ganar la Presidencia de la República, lo que no puedo es permanecer porque no quiero que digan que me fui de un proyecto que día con día se sigue desdibujando y desmoronando, hoy se toma decisiones que no comparto y tengo todo el derecho de separarme para no estar ahí cuando entierren al PRD”.

De esta manera, Luis Espinosa Cházaro abandona las filas del PRD, partido en el que militó por más de 17 años y deja a la bancada del sol azteca con 14 diputados.