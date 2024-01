‘Alito’ es un cabrón, pero lo necesito: Xóchitl Gálvez

La aspirante presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que necesita del PRI para contar con los mejores cuadros, los mejor preparados, para formar un gobierno de coalición, pues su proyecto político no es personal sino colectivo, con el objetivo de que desaparezca el presidencialismo que tanto daño le ha hecho a México.

Al acudir a la reunión plenaria de senadores y diputados del PRI que se llevó a cabo en la sede nacional del tricolor, la senadora Gálvez Ruiz dijo a los legisladores que deben sentirse muy orgullosos de su militancia y llenó de elogios al Revolucionario Institucional por contar con los políticos mejor formados del país, que siempre buscan hacer lo correcto.

“Porque de verdad, si de algo se debe sentir el PRI orgulloso es que siempre busca hacer lo correcto. Yo les reconozco que tengan gente tan bien formada, Yo tengo dos cuadros impecables de ustedes en mi equipo. Cuando yo hablo de que no se trata de mí se los digo en serio, no se trata de un proyecto personal, se trata de lo que hemos llamado gobierno de coalición donde quede atrás ese presidencialismo que tanto daño le ha hecho al país, o hay manera que las decisiones se tomen con el hígado y no con el corazón”.

Se necesita la fuerza y valentía que siempre ha caracterizado al PRI, que requiere de los priistas en las calles, incluida la experiencia de su dirigente nacional Alejandro Moreno.

“No es tiempo de tener miedo, es tiempo de ser valientes, de defender a la Patria, es tiempo de recuperar esas causas de ese PRI revolucionario que yo conocí que luchaba por las causas de los campesinos, de los indígenas, de los trabajadores y de las mujeres. Los malos priistas ya se fueron, se quedaron los que creen en México y yo les quiero decir que los necesito en la calle, su experiencia y la fuerza de Alito porque vaya que es un cabrón, pero también necesitamos la sensibilidad de las mujeres”.

Xóchitl Gálvez fue recibida con ovaciones de parte de los priistas congregados en la sede nacional del tricolor.