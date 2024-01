Urge diputado Mier a gobernadores del bajío a frenar violencia e inseguridad

El líder de Morena en la Cámara de Diputados pide a los gobiernos no dejar todo sobre seguridad en manos del gobierno federal

El líder de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, urgió a los gobernadores del país, incluidos los de su partido, a cumplir con su obligación de garantizar la protección ciudadana de la criminalidad y no dejar toda la responsabilidad al gobierno federal, “que no se hagan como el tío Lolo”, aseveró.

Dijo que, ante los constantes casos de robo y homicidios en varias entidades del país, los gobiernos estatales y municipales deben tener una mayor participación en las tareas de seguridad y protección ciudadana, porque no están haciendo nada.

“En materia de inseguridad yo hagan llamado nuevamente a los gobernadores de los estados todos, a que los temas de inseguridad no se hagan como el Tío Lolo y que también lo atiendan, no todo lo pueden dejar a un sistema federal de seguridad hay también los sistema estatales y municipales, sin embargo, la mayoría de los delitos que se cometen pese a la disminución, son del fuero común y los gobernadores no están haciendo nada”.

El político morenista poblano insistió que las autoridades estatales y municipales no están a la altura de las circunstancias de violencia e inseguridad sobre todo en la zona del bajío.

“Los gobernadores no han estado a la altura en muchas regiones y básicamente en el bajío y todo lo que lleva al noreste del país y deben tener una participación definitiva porque además, es un mandato constitucional porque establece a los tres órdenes de gobierno, y de manera primaria que la obligación de presidentes municipales y gobernadores junto con la federación es garantizar la integridad física de las personas y de sus bienes patrimoniales y no solo del Presidente de México”.

Ignacio Mier dijo que el propio coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira siempre menciona que los gobernadores hacen muy poco o nada en favor de la seguridad en sus respectivos estados.