Ernesto Zedillo es representante de la oligarquía, no de la democracia: AMLO

Como "representante de la oligarquía", calificó AMLO al ex presidente Ernesto Zedillo, durante su conferencia matutina

Al afirmar que Ernesto Zedillo tiene derecho a expresarse y defender lo que piensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, calificó de representante de la oligarquía al ex mandatario mexicano, tras su regreso a México.

Después que en un foro, Zedillo Ponce de León señaló que “hay personas que no saben cosas y su manera de insultar a otro es llamándolo neoliberal”, López Obrador respondió que se mantendrán las diferencias en la forma de gobernar porque dijo, al priísta sólo le interesó apoyar a grandes empresarios.

“Como se sabe, pensamos distinto, a él el neoliberalismo es un modelo viable, para mi no, el neoliberalismo es para nosotros neoporfirismo y es proteger a las minorías que por cierto también de manera lógica, lo siguen apoyando a él, lo reconocen, seguramente fueron los que lo invitaron, como no lo van a apoyar si les entregó bienes del pueblo, de la nación, si los rescató en una crisis, él es un representante de la oligarquía”.

Aunque dijo que Ernesto Zedillo no tenía por qué responder a sus cuatro cuestionamientos hechos días con anterioridad en torno al Fobaproa, pensiones, salario mínimo y privatización, insistió que Zedillo no es para nada demócrata.

“Si fuese un gobierno democrático no hubiese hecho lo que hizo de convertir las deudas de unos cuantos en deuda pública. ¿Quién piensa y actúa así? Un oligarca, un demócrata no, porque si se trata de rescatar un demócrata dice vamos a rescatar al pueblo, vamos a rescatar a los pobres. Pero es legítimo que tengamos esas diferencias porque eso sí tiene que ver con la democracia el que no haya un pensamiento único”.

Por ello enfatizó, no se agarrará a piñazos con Zedillo Ponce de León. Por otra parte el Jefe del Ejecutivo Federal agradeció y resaltó la importancia que el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas elogió el crecimiento económico del país en la actual administración. Y es que de acuerdo a Cárdenas, en el INEGI, se mostró el crecimiento 0.9% en el tercer trimestre de 2023, además refirió que el crecimiento anual hasta el tercer trimestre del 2023 fue de 3.3%, ´por lo que aseguro que “este año ha sido mejor” comparado con los 20 años pasados.

“Esto es normal en una democracia, en lo personal en lo afectivo, en lo íntimo, me dio mucho gusto saber que el ingeniero Cárdenas había hecho un reconocimiento a nuestro gobierno porque el ingeniero Cárdenas es un referente, es un precursor del movimiento democrático de nuestro tiempo, yo tomé la decisión de participar en la oposición por él”.

Recordó que con Cárdenas ya tienen 36 años de luchas por cambios a favor de la gente en México.

“Y luego pues hemos estado junto, estamos hablando del 88 a la fecha, son 36 años, entonces que él haga un reconocimiento ahora porque él es precursor de esta lucha, repito, a nosotros nos tocó recibir la estafeta de esta lucha iniciada por muchos, mujeres, hombres, yo soy uno más”.

Por ello enfatizó que seguirá criticando la desigualdad en el mundo y apoyando que los programas de bienestar implementados por su gobierno.