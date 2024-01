No tienen por qué apoyarse del crimen organizado: AMLO a mujeres indígenas de Jalisco

Al insistir que este gobierno es distinto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la actualidad no hay motivos para que nadie busque apoyos de grupos del crimen organizado.

Después que en las redes sociales se difundiera un video de un grupo de mujeres indígenas que se dicen de la etnia wixárika del norte de Jalisco solicitando apoyo al líder de un cártel debido a que algunos delincuentes cometen abusos en contra de las mujeres de esa zona, el Primer Mandatario cuestionó la procedencia de dicho material.

“Hay que ver la autenticidad de esos videos y la información porque no se sabe quién sube a la red eso, hay que ser precavidos no caer en trampas nosotros no tenemos ninguna solicitud de comunidades… -No, lo hemos dicho muchas veces no tienen por qué apoyarse hay que ser precavidos, no caer en trampas, nosotros no tenemos ninguna solicitud de comunidades, que nos haya llegado alguna solicitud pero sí sé del video porque los promueven en las redes, hay que estar atentos nada más pero lo mismo si aquí hablamos de eso, les hacemos el juego, el caldo gordo”.

Enfatizó que hay programas para todos los sectores de la sociedad.

-No hay necesidad de pedir ayuda al crimen?

- Hemos dicho muchas veces, no tiene por qué apoyarse a ningún grupo del crimen organizado, de la delincuencia… antes usaban mucho el pretexto de que si roban los de arriba por qué no vamos a robar nosotros, sí pero nosotros no robamos, es distinto”.

Reconoció que sigue habiendo casos donde las personas siguen defendiendo a grupos de la delincuencia.

“No hemos tenido ningún problema con la gente, sí hay casos en donde la gente por desinformación, por manipulación también, llegan al extremo de proteger a delincuentes, por despensas, por dinero pero ya es raro, sí sigue sucediendo pero ya no es como antes”.

El Jefe del Ejecutivo Federal mencionó que si bien tiene conocimiento del video, refirió que se desconoce las condiciones en que se grabó por lo que aseveró que por el momento no puede hacer más declaraciones al respecto.