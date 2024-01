Con 63.8 millones de pobres ¿quiénes concentran la riqueza de México?

Son 14 ultra ricos los que concentran 8 de cada 100 pesos de la riqueza nacional de México, de los cuales 4 pesos son de Carlos Slim, señala la directora de Oxfam México, Alexandra Haas, quien comparte que de acuerdo con el estudio “El Monopolio de la Desigualdad”, en México 63.8 millones de personas son las que viven en pobreza, incluso pobreza alimentaria.

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, señaló que en pandemia, las fortunas de German Larrea y Carlos Slim crecieron un 70%, esto derivado de prácticas monopólicas que “les permite aprovechar las crisis para mantener altos los precios”, auspiciados por políticas narrativas de ser generadores de empleos.

Y aunque reconoció que “el combate a la pobreza tiene algunos resultados, difícilmente podemos combatir la pobreza con esos niveles de riqueza, ya que México no recauda por las exenciones que otorga en comparación con América Latina”.

“Hay mejoría en salarios, pero no en la proporción en la que suben los precios” y por ello la cuestión de servicios “no avanza” y “los más afectados son los de a pie”

Luego del llamado “Tax the rich”, reconoció que “más de 240 personas millonarias firmaron un apoyo para reconocer que Estados débiles no le conviene a nadie… y que el crimen no lo puede combatir un Estado pobre, por lo que piden que se les cobre más impuestos”, una iniciativa a la que espera se sumen los millonarios de México.