No me quita el sueño lo que digan de mis hijos: AMLO

Asegura el presidente que no le quita el sueño lo que digan de sus hijos, "no es cierto", afirma

“Cuando Loret de Mola dice que mis hijos están metidos en negocios y trafico de influencias, me tiene tranquilo, no me quita el sueño, porque no es cierto. Ni a ellos tampoco”, dijo el presidente López Obrador luego de los reportajes que presentó el periodista y que vinculan a sus hijos con tráfico de influencias y conflicto de intereses.

“Si estuviesen metidos en actos de corrupción y tráfico de influencias pues no estarían tranquilos! Entonces si se es honesto, goza uno de libertad! Eso tiene un precio. Por eso, lo material, el dinero no puede serlo fundamental en la vida”, afirmó.

Yo respeto al que tiene, continuó, porque no todo el que tiene es malvado. “Hay quienes hacen su trabajo con esfuerzo, de conformidad con la ley, merecen todo nuestro respeto los empresarios que generan empleo, que invierten. Y estoy en contra de la riqueza mal habida, de la corrupción porque yo sostengo que es lo que más ha dañado a México”.

En su conferencia mañanera, el presidente aseguró que en su sexenio si se ha combatido la corrupción.

“No se permite la corrupción y hemos limpiado de corrupción al gobierno”.

Dijo que por este motivo y a habido ahorros de alrededor de dos billones de pesos

“Puede ser que como dos billones de pesos. Nada más por no condonar impuestos, calculo un billón; el huachicol 300 mil millones. 307 mil millones”.