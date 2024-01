Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿Qué carros no circulan este sábado 20 de enero? / ©fitopardo

Ya es sábado y lo más seguro es que tengas una salida planeada para disfrutar tu fin de semana después de una cansada semana laboral. Por ello checa si tu auto podrá salir a las calles o toca guardarlo en casita.

Recuerda que por ley los ciudadanos de la Ciudad de México y el Estado de México deben seguir con el programa Hoy No Circula de lo contrario podrás tener un contratiempo o peor recibir una multa la cual va de los mil 924 pesos a los 2 mil 886 pesos.

Automóviles que no circulan el sábado

De acuerdo al calendario del Programa Hoy No Circula que establece la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los coches que no circulan este 20 de enero son los siguientes.

Automóviles con Holograma 1 con terminación de placas en número impar (1,3,5,7,9)

Todos los carros con holograma 2

Todos los carros con placas foráneas, de todos los engomados, de todas las terminaciones.

Carros que sí circulan el 20 de enero

Estos son los coches que sí pueden circular este sábado sin ninguna restricción:

Hologramas 0 y 00

Automóviles con holograma 1 y con placas que terminen en 0 o par (2,4,6,8).

Motocicletas

Taxis

Automóviles eléctrico e híbridos de categoría 1 y 2

Automóviles conducidos por personal de salud

El horario del Hoy no circula está activo a partir de las 5 de la mañana a las 10 de la noche.