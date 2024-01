Marcha por la democracia no es en favor de ninguna candidatura: Lorenzo Córdova

El ex comisionado presidente del INE, Lorenzo Córdova aseguró que la marcha del 18 de febrero en la que fue invitado como orador único “no es en favor de ninguna candidatura o coalición, ni en contra del gobierno sino para defender la democracia”.

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, compartió que la invitación a ser orador vino del Instituto de estudios para la Transición Democrática del cual es cofundador y que la marcha va por la defensa de las instituciones de garantía, todos los órganos de control del poder y la Constitución.

Aseguró que aunque “hay quienes quieren verle tintes políticos, esto va más allá de las campañas” y pidió “no hay que caer en la trampa que es dirigir a la sociedad en una lógica polarizante”.

No negó que en la marcha “habrá quienes están en contra del gobierno y a favor de alguna candidatura”, afirmó que “en México hay quienes aspiramos a hacer política no partidista” y “como ciudadano votaré por quien yo quiera, pero no he participado en vida partidista ni me interesa”.

Finalmente hizo un llamado: “No permitamos que las etiquetas y la amenaza de la polarización de la vida política nos inhiba a ejercer nuestras libertades”.