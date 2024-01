Haitianos piden apoyo a diputados para obtener visas humanitarias

Este martes un pequeño grupo de migrantes haitianos que se encuentran en México acudió a la Cámara de Diputados para solicitar la intervención de los legisladores para que el Gobierno Federal les otorgue visas humanitarias para tener acceso al libre tránsito, trabajo y servicios de salud.

Encabezados por el presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, Wilner Metelus, los migrantes haitianos pidieron también que terminen las redadas.

El naturalizado mexicano, aseguró que el Gobierno Federal le hace el trabajo sucio a Estados Unidos con esa política de contención y represión, de hecho, pidió la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño.

“Somos personas que luchamos por los derechos humanos y no vamos a dialogar con Francisco Garduño, lo que pedimos es su renuncia inmediata, ese señor no tiene corazón, continúa tratando a nuestros hermanos migrantes como animales”.

Wiener Metelus denunció el constante maltrato y extorsión de que son víctimas los migrantes a manos de los propios integrantes de la Guardia Nacional o personal de migración

“No hay Presupuesto en los albergues, la gente no tiene ni para comer, las mujeres están vendiendo su cuerpo para sobrevivir, y cuando un país no ayuda a los migrantes el crimen organizado se aprovecha. Hoy en día no sabemos cuántos hermanos migrantes están secuestrados, el gobierno no está haciendo nada, a veces cuando hay secuestros, ya ahí están, eso es totalmente falso, hay bastante corrupción, los elementos de Guardia Nacional siguen cobrando de 800 a mil dólares a nuestros hermanos migrantes haitianos”.

Cabe mencionar que los haitianos no encontraron respuesta en el recinto de San Lázaro y se retiraron sin que ningún diputado los atendiera.