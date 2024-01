Lily Téllez se registra como candidata al Senado por Sonora

El presidente del PAN en Sonora acompañó a la ex funcionaria en su registro

Lily Téllez anunció que se registró como candidata al Senado por Sonora, e irá abanderada por el Partido Acción Nacional.

“Me acabo de registrar como candidata al Senado por Sonora... por un cambio de rumbo, por la PAZ en México”.

Me acabo de registrar como candidata al Senado por Sonora...

por un cambio de rumbo, por la PAZ en México 🕊️ 🇲🇽 pic.twitter.com/PVhuQlAhdf — Lilly Téllez (@LillyTellez) January 13, 2024

Gildardo Real, presidente del PAN en Sonora, acompañó a la ex funcionaria en su registro, y la calificó como una mujer “valiente, echada para delante que no le teme a alzar la voz por las y los sonorenses”.

La candidata suplente al Senado será Martha Acuña Llanos.

Cuando se le cuestionó por su regreso al PAN luego de haber estado con Morena hace seis años, Lily Téllez dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un traidor.

“Vergüenza sería apoyar al gobierno más violento de la historia de México… Tú y yo nos vimos cuando llegué creyéndole al señor presidente de la República. Yo no he cambiado mi discurso, yo he cumplido lo que prometí en aquella campaña, el traidor que cambió fue López Obrador”.