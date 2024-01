La oposición le hizo un favor a la 4T al no ratificar a Ernestina Godoy: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, 12ENERO2024.- Claudia Sheinbaum, Precandidata a la Presidencia de la República por la coalición "Sigamos Haciendo Historia", y Ernestina Godoy, ex Fiscal General de Justicia, durante el encuentro con mujeres simpatizantes en el Parque Bicentenario como parte de su precampaña. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Un favor fue lo que la oposición le hizo a la Cuarta Transformación al unirse y no ratificar en el cargo a la ex fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, así lo afirmó la precandidata a la Presidencia de la República por Morena, PT y el Verde Ecologista, Claudia Sheinbaum.

Desde la alcaldía Álvaro Obregón, la ex jefa de Gobierno indicó que sin el nombramiento ahora, la exfuncionaria iniciará una gira por toda la Ciudad para denunciar los actos de corrupción inmobiliaria.

“Pues la verdad nos hizo un favor, porque ahora Ernestina va a recorrer toda la ciudad y si podemos todo el país para poder denunciar la red de corrupción de lo que representa el conservadurismo y la derecha en nuestro país. Muchas felicidades Ernestina por tu trabajo. No estás sola”.

Acompañada por la exfiscal capitalina, Sheinbaum subrayó que quienes se opusieron a la ratificación de Ernestina Godoy son los mismos que revelaron un acuerdo para repartirse distintos puestos en la gubernatura de Coahuila.

La exmandataria capitalina sostuvo que en caso de que gane la siguiente elección, no llegará solamente una mujer a la Presidencia sino todas las del país.

Por su parte, Ernestina Godoy puntualizó que, sin importar su cargo, siempre estará del lado de la justicia para garantizar que las mujeres vivan una vida de bienestar.

“Para mí no significa una derrota, hemos dado la batalla por la justicia con dignidad y entereza, hemos puesto a las víctimas en el centro y trabajado por mejorar la seguridad de las y los capitalinos. Nunca he creído que el fin justifica los medios, por ello no negociamos la ley, ni cedimos a presiones de liberar a dirigentes detenidos por corrupción o por explotación. De haber cedido habríamos logrado extender nuestra titularidad por cuatro años más, pero habríamos cruzado una línea que habría borrado las diferencias con aquellos que usan la función pública para actuar en contra de los ciudadanos. Eso es traición”.

Por lo que, dijo, se sumará a la lucha por la construcción del segundo piso de la Transformación.