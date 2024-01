En Ecuador la violencia escaló aceleradamente desde 2021: Carolina Mella

La violencia en Ecuador ha escalado de manera acelerada desde 2021, lo ocurrido ayer fue algo que no esperábamos, los criminales de no más de 30 años que entraron sin obstáculo arrastraron hasta el set de TCTV a personas que trataron de ocultarse, ahora el lugar parece campo de guerra, comparte la periodista ecuatoriana, Carolina Mella.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, recordó que fue en noviembre de 2022 cuando se dio la primera masacre carcelaria en Guayaquil “cuando decíamos esto es impensable”, pero luego vinieron las 24 horas de terror con coches bomba en distintos lugares de Ecuador, “y cuando pensamos que habíamos tocado fondo, llega este 9 de enero con el terror en el foro de televisión”.

El motivo por el que irrumpieron en TCTV supone, es que es una televisora con alcance a nivel nacional con gran audiencia y de corte popular, con un lenguaje cercano a la gente tanto sus programas como noticieros.

Reconoció que aunque no se debe normalizar, “las clases han suspendido en varias ocasiones por la violencia, no podemos normalizarla, pero debido a esto muchos niños no pueden ir a clases, lugares como Durán cerca de Guayaquil los niños no van a clases presenciales desde hace 2 años por las balaceras y el control de los planteles”.

Por ello lamentó que sean los niños de estratos sociales bajos quienes no cuentan con internet los que se quedan meses sin clases presenciales, lo que dijo “es un caldo de cultivo para que los criminales los puedan cooptar”.

Todo esto dijo, da como resultado el asesinato de jóvenes desde los 14 años que son utilizados y entrenados para el crimen por comida, ya que 60% de la población vive de la informalidad. Por lo que asegura “los niños no pueden soñar cuando tienen que sobrevivir por algo tan básico como la comida”.