Lenia demostrará que se puede ser ministro sin ganar más que el Presidente: Batres

Como un discurso esperanzador calificó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres al mensaje de su hermana Lenia Batres durante la sesión solemne donde tomó el cargo como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En conferencia de prensa, el mandatario capitalino destacó que además de hablarse de una justicia social para dejar de dar favoritismo a unos cuantos, indicó que lo más importante es que será la primera en demostrar que se puede ser ministra, cumpliendo con la Constitución, al ganar menos que el Presidente de la República como lo marca el artículo 127 de la Constitución.

“Va a ser la primera ministra que llegue y diga yo no voy a cobrar 500 mil pesos, no voy a cobrar 400 mil pesos, en fin lo que ganan allá, voy a cobrar el salario constitucional, el que marca el 127 constitucional que dice que no puede superior al que gana el Presidente… eso va a ser un hecho fundamental muy importante, muy trascendente porque lo que va a hacer Lenia es demostrar que se puede ser ministra o ministro de la corte sin ganar 500 mil pesos… y eso va a se un acontecimientomuy importante que va a ayudar a transformar los órganos de justicia… fue un discurso muy interesante, fue un discurso valiente”.

También enfatizó que era necesario el mensaje de una ministra que haga el llamado a evitar excesos en la toma de decisiones por encima de otros poderes como el legislativo. Por cierto que defendió así que Lenia, haya sido nombrada directamente por el Jefe del Ejecutivo Federal.

“Pero si no decidió el Senado fue porque la oposición impidió que el Senado decidiera porque para hacer mayorías calificadas se requieren acuerdos amplios que incluyen a la oposición o por lo menos a una parte de la oposición y vaya que ellas, todas ellas hablaron con los legisladores de la oposición, tanto Bertha como Lenia como las demás compañeras intercambiaron puntos de vista con los legisladores de todos los grupos parlamentarios de la oposición no sólo Morena ¿qué dice una máxima del derecho? Nadie puede alegar en su favor el dolo propio, o sea la oposición no se puede quejar de que no se llegó a un acuerdo en el Senado cuando ellos son los que impidieron que se llegara a un acuerdo en el senado”.

Por último, Batres Guadarrama agradeció las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia su hermana que dijo, tiene razón al hablar de una mujer honesta, incorruptible y sobre todo cercana al pueblo lo que le permitirá hacer justicia sin pensar en las élites.